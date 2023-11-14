Министерство обороны Украины опровергло сведения о готовящихся отставках командующих ВСУ

Украинское министерство обороны выступило с опровержением информации о намечаемых отставках трех командующих вооруженными силами страны. Об этом сообщается на официальной странице военного ведомства в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Министерство обороны заявило, что оно не комментирует «слухи или непроверенную информацию». Ведомство утверждает, что все работают в штатном режиме, а решения обсуждаются в координации с Генеральным штабом.

В заявлении подчеркивается, что информация, опубликованная рядом СМИ, не соответствует действительности.

Ранее издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в военно-политическом руководстве страны, сообщило, что министерство обороны Украины рассматривает возможность увольнения трех командующих вооруженными силами.

До этого бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил о конфликте между Владимиром Зеленским и вооруженными силами страны.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.