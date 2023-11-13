Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белорусских охотников призвали быть готовыми к защите страны

Шуневич: белорусские охотники пойдут в народное ополчение со своим оружием

close
100%
Global Look Press

Белорусские охотники будут принимать участие в народном ополчении со своим оружием. Об этом заявил председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Охотники, которые не будут призваны на службу, примут участие в любых действиях, необходимых для защиты государства», — сказал он.

Шуневич указал, что они будут использовать для защиты родины свои навыки, оружие и экипировку.

«Здесь исключений не будет никаких», — подчеркнул председатель БООР.

Он отметил, что у членов общества есть современная экипировка и различные оптические приборы, в том числе тепловизионные, которые позволяют решать задачи в рамках ополчения.

По словам Шуневича, каждый, кто владеет оружием, понимает, что должен будет защищать страну.

«Чем защищать — есть. Остальное дошлифуем», — сказал он.

Председатель общества добавил, что на сегодняшний день в БООР состоят более 32 тыс. охотников и около 40 тыс. рыболовов.

До этого Александр Лукашенко заявил, что республика создаст по периметру границ несколько крупных узлов сопротивления.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий