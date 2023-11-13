Белорусских охотников призвали быть готовыми к защите страны

Белорусские охотники будут принимать участие в народном ополчении со своим оружием. Об этом заявил председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Охотники, которые не будут призваны на службу, примут участие в любых действиях, необходимых для защиты государства», — сказал он.

Шуневич указал, что они будут использовать для защиты родины свои навыки, оружие и экипировку.

«Здесь исключений не будет никаких», — подчеркнул председатель БООР.

Он отметил, что у членов общества есть современная экипировка и различные оптические приборы, в том числе тепловизионные, которые позволяют решать задачи в рамках ополчения.

По словам Шуневича, каждый, кто владеет оружием, понимает, что должен будет защищать страну.

«Чем защищать — есть. Остальное дошлифуем», — сказал он.

Председатель общества добавил, что на сегодняшний день в БООР состоят более 32 тыс. охотников и около 40 тыс. рыболовов.

До этого Александр Лукашенко заявил, что республика создаст по периметру границ несколько крупных узлов сопротивления.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.