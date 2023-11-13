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На Западе начали думать о приостановке поставок Украине танков

Forbes: Запад сомневается в дальнейших поставках Украине своих танков

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Mindaugas Kulbis/AP

Поставки Украине немецких танков Leopard, британских Challenger и американских Abrams оказались под вопросом в связи с неудачами украинских Вооруженных сил на фронте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Forbes.

По словам журналистов, ситуация с горящими немецкими танками Leopard на Времевском выступе и недалеко от Работино подтвердила, что ВСУ потерпели провал. На прошлой неделе главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Как пишет РИА Новости, на Западе также осознали всю бесполезность предоставления Украине финансовой помощи. В США заявляли, что уже израсходовали около 96% выделенных на Украину средств.

По данным Forbes, сейчас и в Европе не хотят предоставлять ВСУ свою современную технику, поскольку ту неизменно ждет уничтожение от руки российских войск. В качестве альтернативы страны Европейского союза планируют отправлять Киеву отремонтированные советские танки.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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