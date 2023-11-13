ВС РФ поразили склад боеприпасов в Харьковской области

Российские войска поразили склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ под Старицей в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также в ведомстве сообщили, что за сутки ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ под Загоруйковкой. По данным Минобороны, в ходе боев возвратные и безвозвратные потери ВСУ составили 40 человек. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.

До этого российские военные поразили пункт управления ВСУ в ДНР.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.