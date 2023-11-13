Глава Украины Владимир Зеленский принял решение бросить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в наступление, не дожидаясь поставок западного оружия. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Группа Зеленского <…> настаивает на том, чтобы <…> наступать без оружия», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что командование украинской армии уже понимает бессмысленность продолжения боевых действий без американской помощи.

Соскин предрек, что ВС России в ближайшие дни могут начать наносить удары по центрам принятия решений. Он подчеркнул, что для Зеленского наступает черная полоса и посоветовал украинскому лидеру уходить в отставку, «пока не поздно».

«До Рождества, я думаю, он не дотянет», — резюмировал Соскин.

12 ноября стало известно, что на Украине предложили выдвинуть главкома ВСУ Валерия Залужного в президенты. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.