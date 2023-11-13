По базе США на нефтяном месторождении в Сирии было выпущено 15 ракет

По американской базе, расположенной на месторождении нефти «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии, был нанесен ракетный удар. Об этом, ссылаясь на местный источник, сообщает панарабский телеканал «Аль-Маядин».

Согласно имеющейся информации, по американской базе было выпущено 15 ракет. В результате удара на базе произошли сильные взрывы, видны столбы дыма.

По данным телеканала, ракетная атака стало ответом на удары американской авиации по двум объектам в Сирии.

Ранее сообщалось, что американские боевые самолеты осуществили атаку двух объектов, расположенных на территории Сирии и принадлежащих проиранским группировкам. Одной из целей авиаударов военно-воздушных сил США стал командный пункт. Второй удар был нанесен по складу, в котором хранилось оружие.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в качестве ответного удара на атаку по Голанским высотам.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.