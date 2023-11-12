В Египте сообщили, что ХАМАС планирует освободить ряд заложников в ближайшие дни

Египетские власти проинформировали Израиль о том, что палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни освободит ряд заложников, захваченных 7 октября при нападении на еврейское государство. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Израиль отказался прекращать огонь в любом виде или поставлять топливо в сектор Газа до освобождения первой группы заложников.

До этого представители палестинского движения ХАМАС приостановили переговоры о заложниках из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вокруг больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN заявлял, что власти страны стремятся свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.