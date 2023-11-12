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Германия увеличит объем военной помощи Украине в 2024 году

Германия согласилась увеличить военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро

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Правящая «светофорная» коалиция Германии согласилась в два раза увеличить военную помощь Украине в 2024 году — до €8 млрд. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Правящая коалиция федерального канцлера Олафа Шольца согласилась удвоить немецкую военную помощь Украине в 2024 году до восьми миллиардов евро», — сообщает агентство со ссылкой на источники в германском правительстве.

Теперь решение об увеличении финансирования должен утвердить бюджетный комитет бундестага. Планы закупок Германии включают в себя истребители F-35, израильскую систему ПРО Arrow и американские вертолеты Chinook. При этом большая часть закупок будет иностранной, несмотря на развитую военную промышленность Германии.

До этого Белый дом отверг проект финансирования работы правительства Соединенных Штатов без помощи Киеву, предложенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

В законопроекте, который будет предложен Джонсоном, нет предложений по финансированию ни Украины, ни Израиля.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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