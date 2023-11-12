ВОЗ сообщила о потере связи с координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) лишилась связи со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на своей страничке в соцсети X.

«ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице Аль-Шифа <...> на фоне <...> сообщений о неоднократных нападениях на госпиталь», — написал он.

Гебрейесус подчеркнул, что это событие вызывает у него глубокую тревогу и страх, а также порекомендовал немедленно эвакуироваться.

Он также добавил, что некоторые из тех, кто сбежал из больницы, были расстреляны или ранены.

Накануне иранские СМИ сообщили, что палестинские формирования остановили израильскую армию на подступах к больнице «Аш-Шифа» в Газе. Минздрав анклава заявил о сильном обстреле медицинского центра, учреждение обесточено и приостановило работу, под угрозой – жизни 39 новорожденных детей. В Израиле ранее утверждали, что под больницей находится командный центр ХАМАС, и возлагали ответственность за вред мирному населению на палестинскую организацию. Глава ВОЗ сообщил, что каждые десять минут в Газе погибает один ребенок, а президент Франции Макрон призвал Израиль «остановиться». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Армия Израиля окружила крупнейшую в секторе Газа больницу.