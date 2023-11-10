В Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные «карты тревог», которую в онлайн-режиме транслирует Минцифры Украины.

Действие тревоги длилось три минуты — с 18:45 по 18:48 по местному времени (совпадает с московским).

До этого в Киевской области объявили воздушную тревогу в ночь на 10 ноября. Также сирены прозвучали в Полтавской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных украинским властям частях Херсонской области и Донецкой народной республики.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.