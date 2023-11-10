Российская ПВО за неделю сбила более 200 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 205 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Также отмечается, что были сбиты восемь боевых самолетов воздушных сил Украины, среди них четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25.

Кроме того, были сбиты 32 реактивных снаряда HIMARS, 12 ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун» и две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Утром 10 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 10 ноября перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, еще один был уничтожен в Тульской области. Отмечается, что дроны были самолетного типа. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что над Черным морем российские военные уничтожили воздушную цель.

Ранее стало известно, где в России начнут готовить операторов беспилотников.