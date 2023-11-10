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В Пакистане участились столкновения талибов* с властями

WP: пакистанские талибы пытаются прийти к власти в стране по афганскому сценарию

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Fareed Khan/AP

Группировка талибов (организация запрещена в России) «Техрик-е-Талибан» (ТТП, террористическая организация, запрещена в России) пытается прийти к власти в Пакистане по афганскому сценарию, ободренная успехом «Талибана» в 2021 году. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что только в первой половине 2023 года частота нападений боевиков на власти и граждан страны увеличилась на 80%, при этом подозревается, что за большинством нападений стоят талибы. Западные журналисты напомнили, что в ноябре 2023 года боевикам удалось предпринять вылазку вглубь Пакистана и повредить несколько самолетов, принадлежащих правительственным силам, а также о нападении на пограничный пост на границе Пакистана и Афганистана в сентябре 2023 года.

В правительстве Пакистана сообщают, что в 14 из 24 крупных насильственных акциях боевиков в 2023 году принимали участие граждане Афганистана, однако в Кабуле причастность к нападениям категорически отрицают.

На этом фоне в The Washington Post напомнили, что власти Пакистана неоднократно обвиняли в благожелательном отношении к талибам после того, как активность «Техрик-е-Талибан» в стране резко снизилась около 10 лет назад и в Исламабаде перестали опасаться угрозы со стороны этой организации.

До этого Верховный суд Пакистана запретил судить оппозиционеров на военном трибунале.

«Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее дипломат Кабулов назвал фейком возможное вступление талибов в конфликт в Израиле.

*   организация запрещена в России
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