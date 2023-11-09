Власти Курской области объяснили громкие звуки взрывов

Громкие звуки отдаленных взрывов в Курском районе и Железнодорожном округе связаны с проведением учений. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

«(Звуки) доносятся с полигона, где сегодня проводят учебные стрельбы», — пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что в области сейчас все спокойно и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Незадолго до этого Старовойт заявлял, что украинские беспилотники начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы. Именно этими снарядами беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ранее атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа Курской области. Уточняется, что на предприятие было сброшено три кассетных боеприпаса. Никто не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли три района Курской области.