Несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли в Запорожье

Несколько высокопоставленных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что церемония «превратилась в кровавую баню», в результате ракетного удара погибли как минимум 19 военнослужащих, в их числе несколько высокопоставленных офицеров.

Издание утверждает, что на мероприятии присутствовало около 100 военных. Приехавшие на место произошедшего врачи заявили, что ничего подобного не видели с начала российско-украинского конфликта.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили больше пяти танков Leopard за 10 дней.

Какие именно танки Leopard были поражены, он не уточнил. Сообщается, что почти все танки были уничтожены барражирующими боеприпасами «Ланцет» и дронами-камикадзе.

По данным Минобороны РФ, за время спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 13 тыс. танков и других боевых бронированных машин ВСУ, а также 15 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники противника. К тому же сообщается о ликвидации 1182 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня и почти 7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.