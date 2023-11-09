На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые парламентом законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что данное продление стало девятым с 24 февраля 2022 года. Из-за этого в прошлый раз было отменено проведение парламентских выборов в конце октября. Новое продление ставит под вопрос проведение президентских выборов, которые запланированы на весну 2024 года.

До этого народный депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент проголосовал за продление военного положения в стране и мобилизации еще на 90 дней.

До этого в Госдепе США прокомментировали идею главы Украины Владимира Зеленского об отказе от выборов президента. Там отметили, что решение украинского лидера соответствует основному закону страны.

Накануне в Госдепе заявили, что не оказывают давления на Киев с целью урегулирования конфликта. В ведомстве считают, что все решения о любых переговорах должны принимать украинские власти. Там особо отметили позицию США, которая предполагает, что в «вопросе Украины ничего не должно происходить без участия Украины».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.