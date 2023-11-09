Минобороны Украины потеряло десятки миллионов долларов на контрактах

Министерство обороны Украины потеряло на контрактах с тремя компаниями-посредниками по поставкам боеприпасов и бронежилетов 2 млрд гривен ($55,5 млн), так и не получив заказанного. Об этом пишет украинское издание «Общественное» («Громадське»).

По информации издания, речь идет о контракте с украинской компанией «Львовский арсенал» о поставках 100 тыс. минометных мин ($37,6 млн), с хорватской WDG promet — о 30 тыс. танковых выстрелов (€32,5 млн) и со словацкой Sevotech о закупке 15 тыс. комплектов шлемов и бронежилетов (€13 млн). Все три контракта с этими фирмами «провалились», сообщает «Общественное».

По данным издания, эти компании были всего лишь «прокладками». Как выяснило «Общественное», реальная схема сделки была следующей: минобороны Украины заказывает мины у «Львовского арсенала», тот у Sevotech, эта словацкая фирма – у хорватской WDG promet, а последняя — у непосредственного производителя компании Elmech Sintermak. Так же как и Sevotech (должны были поставить шлемы и бронежилеты. – «Газета.Ru»), компания WDG promet имела «еще один провальный контракт» с украинским минобороны. Речь идет о поставке Киеву 30 тыс. снарядов для танков. По прямому договору, WDG должно было начать поставлять эти боеприпасы в течение месяца, но, так же как и с минами, этого не случилось, указывает издание.

До этого сообщалось, что минобороны Украины перечислило 27 млрд гривен ($730,7 млн) на закупку оружия, которое до сих пор не получило.

Ранее в МО Украины разгорелся скандал из-за закупок курток по завышенной цене.