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Российские военные начали использовать дроны-камикадзе в паре с артиллерией

Бойцы РФ стали использовать дроны-камикадзе в паре с артиллерией под Клещеевкой

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские военные начали использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией во время атак на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой. Об этом сообщил РИА Новости боец спецназа «Сибирь» Южной группировки войск.

По его словам, ВС РФ атакуют огневую позицию противника несколькими видами оружия в зависимости от того, по какой цели нужно наносить удар.

«То есть если это «жирная» цель, там много пехоты — это нормально, если туда сразу несколько орудий работают. Если это укрепленный блиндаж — 152-миллиметровым орудием можем продавить этот блиндаж», — рассказал источник.

Он отметил, что после попадания снаряда из крупнокалиберного орудия в блиндаж обычно пехота покидает его. После этого работу против сил Украины продолжают минометчики или FPV-дроны. Понятие First Person View (FPV, с английского — «вид от первого лица») используют для устройств, которые могут передавать окружающую обстановку оператору на расстоянии в качестве виртуальной реальности.

Ранее российский дрон «Ланцет» на Южно-Донецком направлении уничтожил польскую САУ Krab.

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Операция на Украине
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