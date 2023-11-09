Германия увеличила военные поставки в Израиль почти в десять раз

Власти Германии выдали в текущем году в десять раз больше разрешений на военный экспорт для Израиля. Речь идет о поставках на €303 млн по сравнению с €32 млн в 2022 году, передают Reuters и DPA.

Отмечается, что большинство индивидуальных разрешений (185 из 218, почти 85%) германскими властями было выдано начиная с 7 октября. Источник агентств подчеркнул, что заявки на экспорт военной техники в Израиль после атаки на страну боевиков ХАМАС рассматриваются германскими властями и получают одобрение в качестве приоритетных.

Летальное вооружение составило всего 6% от общего объема поставок (€19 млн), при этом огромная доля военного экспорта пришлась на бронетехнику, защитные стекла или грузовики. Германия также поставляет Израилю комплектующие для систем противовоздушной обороны и средств связи.

На этой неделе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отвергла любое решение конфликта на Ближнем Востоке «за спиной палестинцев». Она подчеркнула, что необходимы разумные решения того, как и кто может управлять сектором Газа в будущем, а также нужны практические шаги на пути к решению проблемы на основе двух государств.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.