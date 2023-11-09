США заявили Ирану, что не хотят эскалации конфликта

Согласно информации телеканала CNN, высокопоставленный военный представитель США сообщил, что Соединенные Штаты приняли меры, чтобы заявить Ирану о своем нежелании эскалации конфликта на Ближнем Востоке в свете военных действий между Израилем и ХАМАС.

Ранее Пентагон объявил о воздушных ударах ВВС США по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы американских военных сил в регионе.

Высокопоставленный чиновник США заявил: «В свете увеличивающейся напряженности из-за продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС, мы предприняли дополнительные меры для прямого контакта с Ираном, его связанными группировками в Ираке, Ливане и нашими региональными партнерами... Мы стремимся прояснить, что наши военные действия не означают изменения в нашем подходе к конфликту между Израилем и ХАМАС, и у нас нет намерений эскалации конфликта в регионе».

В предыдущие дни американская база на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была подвергнута ракетному обстрелу. Также была атакована военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Пентагон сообщил, что за последние 10 дней американские военные базы в Ираке и Сирии подверглись 20 атакам с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что авиаудары по складам с оружием и боеприпасами в Сирии были предупреждающим сигналом для Тегерана.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.