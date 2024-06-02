США отразили атаку хуситов в Красном море

Вооруженные силы (ВС) США уничтожили беспилотник и две ракеты, выпущенные йеменским движением мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в сторону американского эсминца USS Gravely. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования США в социальной сети X.

«Было установлено, что беспилотник и противокорабельные баллистические ракеты представляют непосредственную угрозу для США, союзных сил и торговых судов в регионе», — отмечается в сообщении.

Американские военные отметили, что ВС США в регионе защищают свободу судоходства и повышают безопасность международных вод.

Накануне представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы дважды за сутки атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море. По его словам, удар был нанесен с использованием нескольких ракет и беспилотников, «что стало второй атакой на авианосец за 24 часа».

Вечером 29 мая военная авиация США и Великобритании нанесла 13 ударов по позициям хуситов в трех провинциях Йемена. Источник заявил, что истребители атаковали казармы и технику группировки «Ансар Аллах» в Сане, а также провинциях Ходейда и Таиз.

Ранее хуситы захотели утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.