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Легенда «Спартака» одним словом описал сезон «Краснодара»

Тренер Гладилин назвал сезон «Краснодара» успешным, несмотря на упущенное золото

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает прошедший сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) для «Краснодара» удачным, несмотря на то, что команда не смогла выиграть чемпионский титул.

По его мнению, южане заслуживают похвалы, так как показали свой лучший результат в истории.

«Второе место »Краснодар» до этого никогда не занимал, так что для них прошедший сезон все равно является успехом, несмотря на упущенное чемпионство. Просто «Зенит» провел чемпионат в не таком мотивированном состоянии, как раньше, поэтому у «Краснодара» оставались шансы на чемпионство до последнего тура», — заявил Гладилин.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Динамо» могло завоевать золото, если бы победило «Краснодар» или сыграло вничью.

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