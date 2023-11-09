Российский дрон «Ланцет» на Южно-Донецком направлении уничтожил польскую САУ Krab

Ударный беспилотник-камикадзе «Ланцет» российской группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожил гаубицу Krab польского производства. Об этом начальник пресс-центра группировки Олег Чехов рассказал в интервью РИА Новости.

По словам офицера, с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» была уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы противником были потеряны буксируемые гаубицы Д-20 и FH-70, а также пять минометных расчетов.

Ранее сообщалось, что российские дроны-камикадзе «Ланцет», производства ZALA Aero Group, дочерней компании концерна «Калашников», несут опасность для военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины.

До этого «Ростех» сообщил, что в 2024 году будут продемонстрированы новые отечественные беспилотники.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.