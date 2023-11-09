В Днепре произошел взрыв

По информации Telegram-канала ТСН, в Днепропетровске произошел взрыв. Перед этим в городе звучала воздушная тревога.

«В Днепре раздался взрыв во время воздушной тревоги», — говорится в сообщении телеканала.

7 ноября в Запорожье произошла серия взрывов.

5 ноября в Херсоне четырежды за сутки произошли взрывы

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее РИА Новости писали, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.