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В США рассказали, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 вблизи Йемена

В США подтвердили, что хуситы сбили беспилотник MQ-9 у побережья Йемена

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Shutterstock

Согласно информации, полученной от американского должностного лица, беспилотный летательный аппарат MQ-9, принадлежащий США, был сбит в среду хуситами у побережья Йемена. Об этом пишет ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что управляемый дистанционно военный летательный аппарат MQ-9 был сбит сегодня у побережья Йемена силами хуситов», — рассказал представитель США.

До этого правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило о сбитом американском беспилотнике над территориальными водами страны. Об этом в эфире телеканала «Аль-Масира» заявил их военный представитель Яхья ас-Сариа.

2 ноября Яхья ас-Сариа говорил, что хуситы нанесли очередной удар беспилотниками по Израилю.

До этого пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявлял, что Армия обороны Израиля готова к отражению атак, которые по масштабу аналогичны пуску ракет с территории Йемена 19 октября.

США спешно направляют системы противовоздушной и противоракетной обороны на Ближний Восток. Речь идет о десятке систем THAAD и Patriot. Как пишет The Wall Street Journal, это делается в преддверии общевойсковой операции Израиля в секторе Газа. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, что и от кого они собираются защищать, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее хуситы планировали запустить в сторону Израиля баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

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