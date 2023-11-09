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В Пентагоне не видят признаков попадания американского оружия к ХАМАС

В Пентагоне не видят признаков передачи ХАМАС поставляемого США Турции оружия

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Признаки того, что поставленное Соединенными Штатами Турции оружие могло быть поставлено палестинскому радикальному движению ХАМАС, отсутствуют. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса на тему помощи США Израилю, передает ТАСС.

По ее словам, со стороны США осуществляется тщательный контроль за тем, как используется вооружение, которое было поставлено союзникам или партнеру Вашингтона.

«Мы не видим никаких признаков того, что какое-либо из поставленного Турции оружия попало в руки ХАМАС», — подчеркнула она.

8 ноября заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури призвал арабские и мусульманские страны совершать удары по Израилю. Он заявил, что это необходимо из-за «священного долга».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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