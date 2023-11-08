ВС РФ поразили пункт управления сирийских боевиков

Воздушно-космические силы России смогли поразить пункт управления в укрытиях сирийских боевиков, который находится под землей. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

Отмечается, что российские военные ударили по позиции боевиков, которые причастны к обстрелам правительственных войск Сирии.

«ВКС России нанесены авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены пункт управления, подземные укрытия боевиков и техники», — заявил контр-адмирал.

Ранее Кулить сообщал, что в ходе операции в сирийской провинции Идлиб Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли авиаудар по складу боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) террористов.

Кроме того, контр-адмирал отметил, что так называемая международная антитеррористическая коалиция под руководством США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском воздушном пространстве, нарушая Протоколы деконфликтации и вторгаясь в воздушное пространство Сирии.

Ранее Сирия обвинила Израиль в нарушении международного гуманитарного права в Газе.