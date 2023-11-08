ФРГ сообщила о выводе своих систем ПВО Patriot из Польши

Вооруженные силы Германии намерены с 10 ноября прекратить развертывание в Польше своих систем противоракетной (ПРО) и противовоздушной (ПВО) обороны Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Согласно информации агентства, вместе с системами Patriot из Польши уйдут порядка 300 германских солдат, которые сейчас базируются в польском городе Замосць, расположенном примерно в 60 км от границы с Украиной. Уточняется, что обслуживавшие системы ПВО военные начнут передислокацию со следующей недели.

При этом командование противовоздушной обороной будет вновь передано Польше, уточняется в материале.

«Польша и Германия плечом к плечу защищают восточный фланг НАТО — для меня это важный знак солидарности в альянсе», — заявил Писториус.

Он также поблагодарил польских военных и местных жителей за дружеский прием, который был оказан германским солдатам на время размещения там противоракетных систем.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В январе две системы противовоздушной обороны были доставлены в Польшу из Германии.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак обвинил ФРГ в нарушении конфиденциальности переговоров о ЗРК Patriot.