Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В частности, российские военные сбили Су-27 в районе населенного пункта Каменка в ДНР, и два МиГ-29 в районе Преображенки Донецкой народной республики и города Кривой Рог Днепропетровской области.

Кроме того, два Су-25 были сбиты в районе Павлограда Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области.

Также 8 ноября стало известно, что три ракеты Вооруженных сил Украины были сбиты над Геническим округом Херсонской области средствами противовоздушной обороны.

В начале ноября Министерство обороны России сообщило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области был поражен Су-27 Воздушных сил Украины. Помимо этого, в районе Янтарного в Херсонской области была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.