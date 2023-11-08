США обвинили в сокрытии данных об оружии для Израиля

США скрывают подробные данные о видах и количестве вооружений, которые передают Израилю. Об этом сообщило издание Intercept со ссылкой на источники и экспертов.

По мнению источников, Штаты скрывают информацию о вооружении, чтобы не связывать их использование с многочисленными потерями среди мирного населения сектора Газа.

Как сказали эксперты журналистам, власти США аргументируют сокрытие информации тем, что она в полном объеме может навредить военной безопасности Израиля. Однако это является лишь «прикрытием», уверены они.

Отставной генерал Морской пехоты США с опытом службы в регионе сообщил изданию, что помимо количества, Пентагон еще скрывает информацию о конкретных вооружениях, которые передают Израилю.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон и его союзники убеждены в том, что палестинское движение ХАМАС не должно после окончания конфликта принимать участие в управлении сектором Газа.

Ранее в ХАМАС оценили риторику США по будущему Газы.