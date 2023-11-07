Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по центру Донецка, заявили в ДНР

В ДНР заявили о трех ракетах, которые выпустили из РСЗО по центру Донецка

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО», — сказано в сообщении.

7 ноября стало известно, что в результате обстрела со стороны украинских военных ранены пять человек в центре Донецка. Отмечалось, что в центральном районе города, где расположены транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы, прозвучало не менее трех взрывов.

До этого Министерство обороны Российской Федерации заявляло, что российские военные за сутки отразили семь атак украинских бойцов на Донецком направлении. По данным ведомства, военные нанесли поражение украинским солдатам в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка ДНР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий