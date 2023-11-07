ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по центру Донецка, заявили в ДНР

Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО», — сказано в сообщении.

7 ноября стало известно, что в результате обстрела со стороны украинских военных ранены пять человек в центре Донецка. Отмечалось, что в центральном районе города, где расположены транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы, прозвучало не менее трех взрывов.

До этого Министерство обороны Российской Федерации заявляло, что российские военные за сутки отразили семь атак украинских бойцов на Донецком направлении. По данным ведомства, военные нанесли поражение украинским солдатам в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка ДНР.

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