Washington Post раскрыла смысл покупки Китаем сети портов по всему миру

Китай купил сеть портов по всему миру не только для торговых, но и для военных целей — как базы для захода кораблей ВМС Китая. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Большую часть вложений сделали государственные компании КНР, что делает ее правительство одним из наиболее крупных портовых операторов. Инфраструктура позволит военным кораблям Китая заходить в порты во всех океанах планеты, и это расширение уже вышло за рамки исключительно коммерческих интересов», — пишет автор.

Китай за последние годы расширил количество принадлежащих ему морских портов с 44 до 105, при этом многие гавани находятся на пересечении важных морских маршрутов. В том числе под контролем Китая или среди получателей китайских инвестиций находятся до 20 портов в Европе.

До этого Филиппины возложили на КНР вину за столкновение судов в Южно-Китайском море.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.