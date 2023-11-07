Глава МВД Украины раскрыл подробности гибели помощника Залужного

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что погибший помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков получил подарок с гранатами от коллеги. Об этом глава украинского МВД написал в своем Telegram-канале.

«В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. У погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным», — заявил Клименко.

По его словам, Частяков достал подарочный ящик, внутри которого лежали гранаты «нового западного образца» и начал демонстрировать один из этих боеприпасов своему сыну. Как указал министр, сначала в руки гранату взял сын и начал крутить кольцо. Затем Частяков забрал боеприпас и выдернул кольцо, «спровоцировав трагический взрыв», утверждает Клименко.

Он также сообщил, что в квартире обнаружили еще пять таких неразорванных гранат. Боеприпасы будут отправлены на экспертизу.

Как заявил министр, полицейские нашли военного, от которого помощник главкома ВСУ получил такой подарок.

«В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия», — добавил Клименко.

Ранее сообщалось, что человеком, передавшим помощнику Залужного взрывное устройство, был старший помощник заместителя главкома ВСУ А.В. Тимченко.

До этого в МВД Украины сообщили, что Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом.

Главнокомандующий ВСУ Залужный также заявил о гибели своего помощника в результате взрыва неизвестного устройства, спрятанного в подарке ко дню рождения.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.