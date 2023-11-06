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Военные Израиля уничтожили ракетные установки ХАМАС у мечети в Газе

ЦАХАЛ: израильские военные уничтожили ракетные установки ХАМАС у мечети в Газе

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Ilan Assayag/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила ракетные установки палестинского движения ХАМАС, которые находились на территории одной из мечетей в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильских войск, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, в ходе проведения наземной операции в палестинском анклаве солдаты страны получили доказательства использования членами ХАМАС гражданских объектов в своих целях. В частности, такую информацию получили военнослужащие 460-й бригады Армии обороны Израиля.

«Во время действий по поиску террористической инфраструктуры и расчистке района <...> были уничтожены найденные солдатами в одной из мечетей установки для запуска ракет», — уточняется в заявлении.

Кроме того, в пресс-службе израильских войск рассказали об обнаружении 50 ракет на севере сектора Газа. Как указано в сообщении, снаряды находились на территории одной из местных молодежных организаций и были направлены в сторону Израиля.

6 ноября министерство иностранных дел Палестины заявило, что израильские военные нанесли удар по единственной психиатрической больнице в секторе Газа. Более того, целью бойцов ЦАХАЛ стала офтальмологическая клиника.

Ранее в ХАМАС рассказали, сколько взрывчатки Армия обороны Израиля сбросила на сектор Газа после эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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