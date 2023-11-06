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Солдат ВСУ заявил о расправах над жителями Запорожья

Пленный боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку РФ

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Игорь Маслов/РИА «Новости»

Украинские военнослужащие устраивают расправы над жителями Запорожья за высказывания в поддержку России. Об этом рассказал РИА Новости пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, местные жители могут быть и не настроены против России, но боятся говорить о ней в положительном ключе.

Он уточнил, что много радикально антироссийски настроенных людей пришли с фронта. Поэтому даже до Службы безопасности Украины (СБУ) дело может не дойти: боевики приедут — и разговор закончится.

«Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь — и все. Ребята пропадали», — подчеркнул солдат.

Он отметил, что таким образом могут закончиться даже общение «среди своих». После разговоров в поддержку России через два дня может пропасть человек, если его увезут на воспитательную беседу.

Накануне в Кремле заявили, что Россия не начала войну, а заканчивает ее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва много раз обращала внимание на то, что бывший украинский лидер Петр Порошенко «дал приказ своим танкам и пушкам стрелять по Донбассу».

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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