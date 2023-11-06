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Российские военные отразили шесть атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны России: ВСУ потеряли на Купянском направлении до 135 военных

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие отразили шесть атак украинских бойцов на Купянском направлении, потери со стороны ВСУ превысили 100 военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По данным Минобороны России, ВС РФ отразили атаки ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 525 самолетов, 254 вертолета, 8 669 дронов ВСУ, добавили в МО России.

До этого в Минобороны заявили, что ВС РФ отбили пять атак ВСУ на Запорожском направлении.

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ добровольно сдались 15 украинских военных.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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