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Мантуров рассказал об обеспечении вооружением российских войск

Мантуров: ОПК в полном объеме обеспечивает вооружением российские войска

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в полном объеме обеспечивает вооружением боевую авиацию, флот и сухопутные войска. Об этом сообщил глава Минпромторга — вице-премьер Денис Мантуров во время выступления в рамках марафона «Знание.Первые» в ходе выставки «Россия», передает РИА Новости.

«Заверяю вас, что оборонно-промышленный комплекс в полном объеме и четко по плану обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений», — сказал Мантуров.

По его словам, многие зарубежные эксперты по праву называют оборонную промышленность РФ «самой совершенной в мире».

В октябре военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что решение правительства РФ предоставить ОПК право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, для наращивания объемов производства артиллерии, необходимы чтобы обеспечить выполнение всех целей военной операции на Украине.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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