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Американские базы в Ираке и Сирии атаковали

Shafaq news: базы США в Ираке и Сирии подверглись атаке после визита Блинкена

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Nicole Neri/Reuters

Американские военные базы в Ираке и Сирии были атакованы после визита в Ирак госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает иракское информационное агентство Shafaq news со ссылкой на источник.

Согласно данным агентства, иракские шиитские группировки предприняли попытки атаковать базы США «Айн аль-Асад» на западе Ирака и «Эт-Танф» на сирийско-иракско-иорданской границе с помощью беспилотников. Два беспилотника атаковали базу «Айн аль-Асад» в провинции Анбар ночью и на рассвете.

«Оба беспилотника были сбиты вооруженными силами», — поделился источник.

Еще один беспилотник был направлен на окрестности военной базы «Эт-Танф» в Сирии рядом с границей с Ираком. Аппарат также был сбит.

Источник агентства подчеркнул, что атаки были предприняты после визита Блинкена и его переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Блинкен потребовал от иракской стороны обеспечить защиту баз с американским военным присутствием.

До этого Блинкен говорил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном и не ищет его, однако намерен защищать граждан США на Ближнем Востоке от действий проиранских формирований.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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