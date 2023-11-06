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Тяжело раненный в зоне спецоперации Герой России вернулся на фронт

Тяжело раненный в зоне спецоперации Герой России Сайфуллин вернулся на фронт

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный в ходе специальной военной операции на Украине вновь вернулся на фронт. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный заявил, что не имеет права «отлеживаться где-то дома» и должен передать свой опыт молодым командирам.

По приезде к своим бойцам Сайфуллин отметил, что они работают слаженно, все задачи полк выполнял и выполняет.

Полковник также отметил, что полк для него является боевой семьей, рядом с которой он «дышит полной грудью».

Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. Одно из ранений он получил в ходе операции по переправе через Северский Донец. За мужество и героизм военный получил звание Героя России.

После восстановления полковника назначили на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

В сентябре Сайфуллин заявлял, что страны НАТО привыкли вести войну с неподготовленными армиями, поэтому их методы оказываются неэффективными против Вооруженных сил России.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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