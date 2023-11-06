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Колумбийские повстанцы приостановили диалог с правительством

«Революционные вооруженные силы Колумбии» приостановили диалог с правительством

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Fernando Vergara/AP

Бывшие повстанцы из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (РВСК/FARC) заявили о временной приостановке переговоров и исполнения повестки дня, согласованной с правительством Колумбии. Они требуют от властей документального подтверждения соблюдения всех достигнутых соглашений, пишет ТАСС.

В заявлении, опубликованном в блоге РВСК в социальной сети Х, говорится: «С сегодняшнего дня мы объявляем о приостановке переговоров и согласованной повестки дня между правительством Колумбии и FARC. Мы начнем процесс внутренних консультаций с нашей комиссией по диалогу и приглашаем национальное правительство сделать то же самое. Двустороннее прекращение огня сохраняется, как мы и договорились, на благо Колумбии».

Президент Колумбии подписал указ о начале мирного процесса и временном двустороннем прекращении огня с боевиками группировки «Центральный генеральный штаб» РВСК. Это прекращение действует с 17 октября по 15 января.

Повстанцы утверждают, что после соглашения правительство не выполнило меры, которые позволили бы местным общинам жить в мире и спокойствии, а также осуществлять свои права без подчинения кому-либо. Они обвиняют власти в милитаристском подходе, вместо принятия социальных мер. Повстанцы также упоминают о том, что власти увеличивали свои силы и захватывали земли, которые были освобождены повстанцами, вместо демилитаризации согласованных территорий.

В РВСК полагают, что возобновление переговоров будет возможно только при создании документа, в котором государство обязуется соблюдать все соглашения, указы, протоколы и обязательства, принятые в рамках переговоров. Они также требуют, чтобы в переговорах не представлялись документы, которые не обсуждались и не были одобрены сторонами.

Правительство Густаво Петро, пришедшее к власти летом 2022 года, обещало достичь всеобъемлющего мира с различными повстанческими формированиями и группировками военизированных наркоторговцев в Колумбии, по аналогии с мирными договоренностями с бывшими членами РВСК. До сих пор полноценный мирный процесс был инициирован только с «Армией национального освобождения» и РВСК.

Ранее уроженец Саратова стал мэром города в Колумбии.

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