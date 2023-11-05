Российские военные взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а после этого зачистили опорный пункт бойцов ВСУ под Красным Лиманом в зоне специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны России.

«Выдвинувшись в район разведывательно-поисковых действий, группа, спешившись, покидает бронированную капсулу и выдвигается в зону проведения разведки. … В это же время группа передовых разведчиков на квадроцикле скрытно выдвигается к линии боевого соприкосновения. Подняв коптер, разведчики приступают к разведыванию будущего маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений. Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ», — описали в Минобороны события.

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