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ЦАХАЛ пообещал выпустить с севера Газы мирных жителей на юг

ЦАХАЛ разрешил эвакуацию мирного населения сектора Газа с севера на юг

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Hatem Ali/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешит эвакуацию мирного населения сектора Газа с севера на юг, открыв гуманитарные коридоры на протяжении трех часов в воскресенье, 5 ноября. Об этом в газете The Jerusalem Post заявил представитель израильской армии Авичай Адраи.

«Армия обороны Израиля разрешит движение по дороге Салах ад-Дина завтра с 10.00 до 14.00. Для вашей безопасности воспользуйтесь этим временем для перемещения к югу от Вади-Газа... Если вы заботитесь о себе и своих близких, направляйтесь на юг в соответствии с нашими инструкциями», — заявил Адраи, обращаясь к палестинцам.

Он также обвинил ХАМАС в минометном обстреле, который не позволил открыть дорогу с севера сектора Газа на юг в субботу, 4 ноября.

До этого никто из иностранцев не перешел границу сектора Газа и Египта на КПП «Рафах» в южной части палестинского анклава в субботу, 4 ноября.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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