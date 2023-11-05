Британский ветеран считает, что Украина упустила шанс перехватить инициативу

Отставной британский полковник Ричард Кемп считает, что Украина потеряла шанс перехватить инициативу в ходе боевых действий с Россией. Эту точку зрения он высказал на страницах газеты The Daily Telegraph.

«В ситуации, когда она лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными», — пишет Кемп.

Отставной офицер указывает на провал летнего контрнаступления Украины — ВСУ не смогли преодолеть российскую оборону до наступления холодов или нанести российской армии катастрофические потери. Все это в совокупности лишило Украину возможности заручиться дополнительной поддержкой со стороны Запада, который рассчитывал на поражение России.

Кемп считает, что в нынешней ситуации также виноваты страны Запада, которые медлили с передачей вооружений Украине. Теперь европейские лидеры и Соединенные Штаты будут активнее рассматривать варианты поиска компромиссов с Кремлем о заморозке или прекращении конфликта. При этом отставной офицер считает, что президент США Джо Байден обладает возможностью надавить на Украину с требованием согласиться на переговоры, пригрозив полным отказом поддерживать поставки для ВСУ.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог сорвать летнее наступление бойцов из-за раскрытия планов против ВС России.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.