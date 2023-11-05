В центральной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги впервые за день звучат в центральной части Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в центральной части Израиля», — заявили в ЦАХАЛ.

На данный момент не сообщается о каких-либо разрушениях или пострадавших.

До этого представитель пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова, палестинское движение ХАМАС, которое выпустило более 8 тысяч ракет по Израилю за три недели, до сих пор обладает ракетным потенциалом и обширным арсеналом оружия.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнула, что ХАМАС является хорошо подготовленной военной структурой с большим арсеналом, который включает различные виды стрелкового оружия и противотанковые ракеты. Она подчеркнула, что это хорошо обученные боевики, которые готовились многие годы.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.