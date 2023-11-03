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ВС России уничтожили ангары подготовки авиатехники ВСУ и группы наемников

МО: военные РФ уничтожили ангары подготовки авиатехники ВСУ и группы наемников

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России за неделю уничтожили ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотников и безэкипажных катеров, а также группы иностранных инструкторов и наемников.

По данным ведомства, они были уничтожены в результате ударов, которые ВС РФ нанесли с 28 октября по 3 ноября.

21 октября Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области российские ВКС уничтожили ангар с украинской военной техникой иностранного производства.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины не дают военным из стран НАТО попасть в плен российской армии.

До этого ветеран ВС США Ноктис Дрейвен обратился к своим коллегам, воюющим на стороне Киева. Он призвал их не участвовать в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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