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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю

Минобороны: ВС РФ на Краснолиманском направлении за неделю отразили 20 атак

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РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что российские войска на Краснолиманском направлении за неделю отразили 20 атак.

Согласно сообщению оборонного ведомства, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 920 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий.

До этого подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска снизили свою активность на Краснолиманском направлении после того, как Воздушно-космические силы РФ нанесли массированные удары по целям на данном участке фронта.

В конце октября боец добровольческого корпуса с позывным «Тасман» рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сфокусировали все силы на Клещеевском направлении.

До этого начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении российским военным удалось вскрыть и подавить около 15 расчетов полевой артиллерии вооруженных сил Украины (ВСУ).

Марочко также заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с эвакуацией раненых на Артемовском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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