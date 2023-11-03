Бойцам ЧВК оформляют удостоверения ветеранов

Филиалы фонда «Защитники Отечества» начали принимать документы бойцов частных военных компаний (ЧВК) для получения ими удостоверений ветеранов боевых действий (ВБД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

Первые комплекты документов собраны и направлены в профильную комиссию Минобороны, а

филиалы фонда поддержат заявителей в подготовке необходимых документов, сообщает пресс-служба. Отработан алгоритм по порядку взаимодействия фонда и комиссии.

26 октября заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин заявил, что бойцам частной военной компании, участвовавшим в СВО, выдадут удостоверения ветеранов боевых действий.

До этого представитель Фонда «Защитники Отечества» указал, что организация продолжит оказывать поддержку ветерану боевых действий, бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Максиму Иванову, несмотря на инцидент с нападением на сотрудников фонда.

Ранее Путин заявил, что в РФ нет единого мнения по ЧВК.