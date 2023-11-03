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На Украине допустили демобилизацию

Глава СНБО Данилов допустил демобилизацию части ВСУ при создании правовой базы

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Global Look Press

Глава СНБО Украины Алексей Данилов допустил демобилизацию части Вооруженных сил Украины при условии создания правовой базы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«Я думаю, члены ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила. Я понимаю, что есть усталость и люди должны отдыхать», — заявил Данилов.

По словам главы СНБО, предложение по демобилизации должно быть выражено в форме нормативно-правового акта, например, приказа верховного главнокомандующего. Также Данилов предложил сделать об этом официальное представление любому из членов украинской ставки.

На Украине на протяжении осени продолжаются протесты с требованием демобилизации или хотя бы ротации призванных в ВСУ в начале конфликта.

До этого командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил, что в украинской армии заканчиваются солдаты и необходимо усилить мобилизацию.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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