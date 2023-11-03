В ЦАХАЛ допустили расширение военной операции в Газе

ЦАХАЛ допускает расширение операции на южную часть сектора Газа, если это будет необходимым. Об этом заявила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова.

По ее словам, инфраструктура ХАМАС находится не только в северной части сектора Газа.

«Мы знаем об использовании гражданских объектов также и на юге. На данный момент мы сосредоточены на северной части сектора Газа, но, естественно, если нам понадобится атаковать и в других районах анклава, мы это сделаем», — заявила Уколова.

Представитель ЦАХАЛ отметила, что ХАМАС является «сильным противником», однако подразделения израильской армии постепенно продвигаются вглубь палестинского анклава.

До этого генерал Хагари заявил, что Армия обороны Израиля завершила окружение Газы.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.