В ООН считают, что в Газе существует риск геноцида

Эксперты Совета ООН по правам человека считают, что население сектора Газа подвергается угрозе геноцида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление из Женевы.

В обращении указывается на авиаудар ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия.

«Нападение на лагерь, в котором укрываются гражданские лица, в том числе женщины и дети, представляет собой полное нарушение правил соразмерности и различия между комбатантами и гражданскими лицами», — указано в совместном обращении.

Эксперты Объединенных Наций также призывают Израиль согласиться на немедленное перемирие и прекращение огня.

До этого глава нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохибер уволился из-за несогласия с подходом Организации Объединенных Наций к палестино-израильскому урегулированию.

Мохибер назвал события, происходящие в секторе Газа, «хрестоматийным случаем геноцида».

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».