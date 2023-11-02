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«Калашников» с опережением выполнил контракт на поставки АК-12

«Калашников» досрочно выполнил контракт на поставку ВС РФ автоматов АК-12

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российский концерн по производству оружия «Калашников» досрочно выполнил трехлетний контракт на поставку автоматов АК-12 министерству обороны РФ. Об этом сообщил президент компании Алан Лушников, передает РИА Новости.

«Мы рады вам сказать, что мы завершили трехлетний контракт по производству АК-12. Досрочно его исполнили», — отметил он.

По словам Лушникова, весь объем поставок уже был направлен в адрес Минобороны, а сейчас компания занята следующим контрактом.

До этого главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев говорил, что во второй половине 2023 года ВС РФ получат первую партию доработанных по опыту СВО автоматов АК-12. Испытания обновленной версии оружия должны были завершиться еще в июне.

Кроме того, в ближайшее время российские десантники получат партию новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566. По мнению экспертов, они уже успели неплохо себя зарекомендовать.

Ранее в России разработали турель, которой можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км.

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